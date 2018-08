O Presidente norte-americano, Donald Trump, instou esta semana líderes evangélicos a garantirem a votação nas eleições intercalares de novembro próximo, alertando para as mudanças que os democratas poderão fazer "de forma rápida e violenta" se os republicanos perderem o controlo do Congresso.

A informação foi veiculada por convidados de um jantar realizado na segunda-feira na Casa Branca, no qual estiveram presentes dezenas de pastores, padres e apoiantes cristãos de Trump. A gravação áudio foi depois obtida pela imprensa, incluindo o The New York Times.

Trump falou sobre os esforços da sua Administração para promover as causas cristãs conservadoras e advertiu que tais esforços poderão ser rapidamente desfeitos.

Os democratas "vão reverter tudo o que fizemos e vão fazê-lo de forma rápida e violenta", cita o jornal norte-americano.

Donald Trump apelou a que os líderes evangélicos usem os púlpitos das suas igrejas para ajudar a que os republicanos ganhem as eleições intercalares: "Só vos peço que procurem garantir que as vossas comunidades votam. Se não votarem, vamos ter dois anos miseráveis".

"Vocês estão a uma eleição de perderem tudo o que têm”, disse o Presidente para os participantes do evento.

Hogan Gidley, um porta-voz da Casa Branca, recusou comentar as afirmações do Presidente.

As eleições intercalares nos EUA estão marcadas para dia 6 de novembro e decidirão se os democratas ganham controlo do Congresso ou se os republicanos mantêm o poder.