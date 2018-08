Na Albergaria do Lageado, nas Caldas de Monchique, o incêndio chegou numa altura em que está um projeto na Câmara Municipal para ampliação do espaço com a perspetiva de passar a estar aberta todo o ano, conta à agência Lusa o responsável pela gestão da antiga pensão construída em 1880, José Rosa.

As chamas “lamberam as paredes” da albergaria, mas o fogo acabou por não afetar o espaço, o que permite estar neste momento aberto e de lotação esgotada.

“Surpreende-me estarmos cheios. Esperava ter apenas três ou quatro pessoas – os fiéis que vêm todos os anos. Mas não, estamos esgotados e, neste momento, sinceramente, não contava com isso”, confessa o responsável.

No entanto, José Rosa admite que o preocupa “muito o futuro próximo”.

“Vim de Lisboa [no sábado] e vim intencionalmente por Grândola, para passar pela serra e, de facto, o cenário é desolador. Está tudo queimado”, sublinha o responsável do espaço, para logo a seguir deixar um discurso de esperança em torno de um setor que tinha como alicerce o turismo de natureza.

Monchique “é uma terra de água. Há água por todo o lado e a natureza revive de imediato. Já em 2003, depois do inverno e da primavera seguinte ao incêndio estava tudo a rebentar. Dizem que esta é uma serra milagrosa e começo a acreditar que é”, vinca.