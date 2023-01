Numa informação à população, o município indicou que, desde o início da manhã, que a empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT) entrega “água com valores de turvação e manganês muito elevados”, pelo que, quando sai das torneiras, tem uma “tonalidade anormal”.

Assinalando que não tem qualquer responsabilidade nesta situação, a autarquia indicou ter contactado a AdVT, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e as autoridades de saúde para uma resolução rápida do problema.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a AdVT explicou que a turvação na água deveu-se às “intervenções de ligação do novo troço da conduta” que liga a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Monte Novo e os reservatórios do Alto de São Bento.

“Tratou-se de uma situação pontual e de curta duração”, garantiu a empresa, argumentando que “as razões que estiveram na origem da anomalia encontram-se ultrapassadas”.

Salientando que a situação “não constituiu qualquer perigo para a saúde pública”, a empresa lamentou também os incómodos causados e disse que “é expectável que a qualidade de água no sistema tenda a normalizar nas próximas horas”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, realçou que o município foi “alertado por vários munícipes” para a existência de turvação na água que sai das torneiras.

“Fomos verificar, num primeiro momento, se a responsabilidade seria nossa ou da nossa rede em baixa e verificámos que não era e que a origem estava nos depósitos onde a AdVT deposita a água”, assinalou.

Insistindo que a turvação na água “não é da responsabilidade do município”, Pinto de Sá disse que a autarquia “avisou a população” para o problema e, agora, espera que “a água seja rapidamente reposta em condições”.

“É apenas um problema de turvação e não tem implicações de saúde”, vincou, acrescentando que, caso contrário, a câmara municipal teria “de imediato cortado o fornecimento e procurado alternativas”.

A AdVT é responsável pelo tratamento de água com origem na albufeira de Monte Novo, no concelho de Évora, e pelos reservatórios da cidade.