Pelo menos três explosões causadas por mísseis russos foram hoje ouvidas perto da cidade de Lviv, a maior do oeste da Ucrânia, e causaram cinco feridos, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com o governador da região, Maxym Kozytsky, foram ouvidas "três poderosas explosões perto de Lviv", estrondos acompanhados pelas sirenes de aviso que se ouvem pela cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Polónia.

Os ataques atingiram um bairro no leste da cidade, Lytchakivsky, e de acordo com a agência France-Presse, são vísiveis chamas e grandes colunas de fumo perto do bairro.

Segundo a BBC, um dos alvos pode ter sido uma refinaria de petróleo a cerca de 1,6 quilómetros a leste do centro da cidade de Lviv.

Outra publicação britânica, o The Guardian, acrescenta que avança que outro dos alvo terá sido uma torre de telecomunicações.

Biden está em visita à Polónia depois de ter participado em três cimeiras, da NATO, do G7 e da União Europeia (UE), em Bruxelas, centradas na invasão russa da Ucrânia.

O presidente norte-americano já visitou as forças armadas americanas estacionadas na Polónia perto da fronteira com a Ucrânia e reuniu-se com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Ucrânia, Dmitro Kuleba e Oleksii Reznikov, respetivamente.