“Com os dados já expressos podemos adiantar que a vitória será do candidato Ulisses Correia e Silva”, anunciou, pelas 20:30 locais (22:30 em Lisboa), Silvano Barros, do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do partido, em conferência de imprensa, na Praia.

Para estas eleições concorreram à liderança do MpD Ulisses Correia e Silva, atual presidente, e Orlando Dias, atual deputado do partido, com 4.440 militantes em condições de votar na diáspora e 28.058 em Cabo Verde.

Acrescentou que se tratam ainda de “resultados parciais”, face ao “elevado número de mesas” para votação, em Cabo Verde e na diáspora, mas também devido aos “problemas de comunicação”.

“Estamos estimando uma votação acima de 90% para o candidato Ulisses Correia e Silva. Acreditamos que será uma votação expressiva”, disse ainda.

A votação decorreu, explicou, em 283 mesas nos 22 concelhos de Cabo Verde, bem como em 29 mesas na diáspora, nomeadamente na Guiné-Bissau, Senegal, São Tomé e Príncipe, Angola, Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Itália e Estados Unidos da América.

Segundo o GAPE, “no geral, as eleições decorreram num bom clima” e com uma “votação expressiva”, desconhecendo-se qualquer situação de fraude eleitoral, como chegou a ser alegado pelo candidato Orlando Dias.

Ulisses Correia e Silva é primeiro-ministro de Cabo Verde desde 2016 e foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013, tendo enfrentado, pela primeira vez, uma lista concorrente ao cargo, neste caso liderada pelo deputado Orlando Dias.

Nas eleições que decorreram durante o dia de hoje foram ainda escolhidos os delegados à XIII Convenção Nacional, agendada para 26 a 28 de maio.

“Esta campanha teve o condão de mobilizar os militantes e fazer com que o partido se sinta vivo, com vontade de ação política. Depois desta fase, é preparar a convenção que, espero, seja uma grande festa da democracia, da liberdade do MpD, e os novos embates que, estes sim, vão-nos confrontar com os nossos adversários, quer nas autárquicas quer nas legislativas”, declarou Ulisses Correia e Silva, após votar nestas eleições, hoje, na Praia.

Ulisses Correia e Silva foi reeleito presidente do MpD em 09 de fevereiro de 2020 com 99% dos votos, liderando então a única lista que se apresentou à votação.

Nessa eleição para presidente do MpD, para a qual estavam inscritos 31.541 militantes (contra 29.449 da eleição anterior), votaram então 18.250 (abstenção superior a 41%).

Ulisses Correia e Silva foi eleito presidente do MpD, pela primeira vez, em 2013, com 98% dos votos expressos e reconduzido três anos depois com uma votação de 99%, sempre como candidato único.