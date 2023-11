Está previsto para esta terça-feira "céu geralmente muito nublado, apresentando-se temporariamente pouco nublado na região Sul até ao início da manhã e a partir do final da tarde".

O IPMA refere ainda a existência de "períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos até ao meio da tarde, em especial no litoral Norte e Centro, sendo pouco prováveis na região Sul e temporariamente moderados e acompanhados de trovoada no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã".

Por sua vez, vai continuar a verificar-se "queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e das serras do extremo norte até ao meio da manhã", tal como no dia de ontem.

As temperaturas mínimas vão variar entre 1ºC (Guarda) e 11ºC (Aveiro) e as máximas entre 9ºC (Guarda) e 20ºC (Setúbal).

Será visível "neblina ou nevoeiro matinal" no território continental e há "possibilidade de formação de gelo em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta".

Quanto ao vento, este será "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao fim da manhã".

No que diz respeito ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros", enquanto a Costa Sul terá "ondas de sudoeste inferiores a 1 metro".

Aviso amarelo para quarta-feira

Seis distritos do continente e os grupos ocidental e central dos Açores vão estar a partir de quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte, segundo o IPMA.

Os distritos do Porto, Aveiro, Braga, Viseu, Vila Real e Viana do Castelo vão estar sob aviso entre as 12:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo de chuva forte para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de quarta-feira e para o grupo Central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) entre as 09:00 de quarta-feira e as 00:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.