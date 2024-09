Um pinguim-rei bebé, chamado Pesto, que nasceu no dia 31 de janeiro no Sea Life Melbourne Aquarium, na Austrália, está a dar que falar por ser uma cria corpulenta, mais pesada do que os seus pais, Hudson e Tango, juntos.

Segundo a Sky News, com 22kg aos nove meses de idade, Pesto come, diariamente, mais do que o seu peso corporal em peixes.

No site do aquário, o pinguim é descrito como a maior cria de pinguim-rei que o Sea Life Melbourne já teve, tendo mesmo sido a única a nascer no aquário este ano.

Com um "apetite saudável de 25 peixes por dia", o animal ficou conhecido através dos vídeos divulgados pelo aquário nas redes sociais, que já contam com mais de 1,9 mil milhões de visualizações.

Alguns fãs assumem que "mal podem esperar para vê-lo crescer".

Um dos momentos que mais atraiu a atenção de pessoas do mundo inteiro foi a "revelação do sexo" de Pesto. Segundo os tratadores de pinguins, o sexo destes animais apenas se consegue saber através de uma amostra de sangue, que é testada em laboratório, e não a olho nu.

O pinguim, que já começou a perder a penugem castanha e a ganhar a típica cor preta e branca, está agora a aproximar-se da idade adulta, devendo o seu crescimento estagnar.

Durante a tradicional mudança de pelo, Pesto deverá perder cerca de 15kg, acreditam os tratadores.

"Ele vai começar a perder aquela penugem adorável de bebé. Pode levar um a dois meses para que ele, realmente, se livre dela. Ele ficará bonito, elegante e aerodinâmico", disse a supervisora ​​educacional, Jacinta Early.

Por norma, os pinguins desta espécie variam entre os 9,5 e os 18kg.