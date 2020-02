De acordo com “dados recentemente divulgados pela Comissão Europeia”, a UC “lidera a lista de instituições portuguesas com mais financiamento obtido entre 2014 e 2020 (à frente do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e da Universidade do Minho), graças aos 31,6 milhões de euros conquistados por um total de 62 projetos”, afirma a reitoria da Universidade, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Este resultado, sustenta a mesma nota da Divisão de Comunicação da Reitoria da UC, torna-se “ainda mais significativo tendo em consideração que nesta soma não entram os financiamentos obtidos por centros de investigação associados” da Universidade, como os centros de Estudos Sociais (CÊS) e de Neurociências e Biologia Celular (CNC).

“A Universidade de Coimbra afirma-se enquanto instituição pública portuguesa de referência, principalmente pela qualidade e pertinência dos projetos apresentados”, sublinha, citado pela UC, o reitor Amílcar Falcão.

Entre os projetos que obtiveram financiamento comunitário, no âmbito do programa Horizonte 2020, o reitor destaca, entre outros, o de lançamento do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (13,2 milhões de euros, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro).