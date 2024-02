O desfile, organizado pelas comissões de utentes do concelho de Loures, vai ter início pelas 11:00, no pavilhão Paz e Amizade, e terminar no Largo 04 de Outubro, segundo explicou à agência Lusa Fernanda Santos, da comissão de utentes do Hospital Beatriz Ângelo (Hospital de Loures).

“Isto tem como objetivo chamar a atenção para a situação da saúde no concelho de Loures. Não só o funcionamento do Hospital Beatriz Ângelo, que tem estado muito aquém daquilo que é o expectável, mas também a situação dos diversos centros de saúde, que se debatem com a falta de médicos de família”, apontou.

Fernanda Santos sublinhou que os utentes estão descontentes com o cenário que encontram atualmente nos equipamentos de saúde do concelho, nomeadamente o “encerramento de urgências, falta de médicos de famílias e enormes filas de espera”.

“É, sobretudo, chamar a atenção, quer do Governo que ainda está em funções, quer do Governo que ainda virá a seguir, que a situação da saúde é grave e tem de ser resolvida. Tem de haver medidas efetivas que resolvam os problemas”, insistiu.

Nesse sentido, os utentes defendem medidas como a contratação de mais médicos e de outros profissionais de saúde, “de forma a darem resposta nas urgências, cirurgias e consultas de especialidade”.

Defendem, igualmente, a abertura de uma resposta de urgência na região Oriental do concelho, que seja um complemento à existente em Moscavide, e outra na zona de Loures.

A construção do Hospital da zona Oriental é outra das medidas reivindicadas pelos utentes, de forma a servir as pessoas do concelho que atualmente são atendidas pelo Hospital de São José.