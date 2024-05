Segundo resposta de fonte oficial do TIP à Lusa, a dificuldade mais comum dos utilizadores na nova funcionalidade Top Up da aplicação Anda tem sido "a não conclusão do processo através da gravação do cartão, ou seja, depois de efetuar o pagamento, alguns clientes dão o processo por terminado, não efetuando o último passo que implica encostar novamente o cartão ao telemóvel para gravar o conteúdo que acabou de ser pago".

No dia 18 de abril, o carregamento de cartões físicos Andante no telemóvel, tanto passes como bilhetes ocasionais, passou a estar disponível nos telemóveis Android e iOS com a nova funcionalidade Top Up, integrada na 'app' Anda.

Para fazer os carregamentos, o utilizador apenas tem de ligar a funcionalidade NFC e encostar o seu telemóvel ao Andante para fazer a leitura, escolher a sua opção, realizar o pagamento, carregar e viajar, sendo, na prática, uma cópia de uma máquina de venda automática no telemóvel, mas disponível em qualquer altura.

"Para melhorar a experiência na utilização e evitar potenciais erros, o TIP está a monitorizar todo o funcionamento da 'app' e a promover melhorias pontuais que serão implementadas através de atualizações periódicas da 'app', prevendo-se que a primeira surja já no próximo mês de junho", refere.

O TIP garantiu que "a Linhandante tem estado muito atenta à experiência dos clientes e às dificuldades detetadas na utilização da 'app'", em resposta a questões da Lusa após relatos de dificuldades por parte de utilizadores.

Para já, o pagamento apenas é possível por cartão bancário ou referência multibanco, mas tal como já noticiado pela Lusa, "está a ser trabalhado o alargamento dos meios de pagamento, nomeadamente MBWay, ApplePay e GooglePay", ainda que sem "uma data concreta para a sua disponibilização, mantendo-se o objetivo de os incorporar até ao final de 2024".

"A nova funcionalidade TOP UP tem tido uma forte adesão por parte dos clientes, tendo já ultrapassado os 35 mil carregamentos desde o seu lançamento, correspondendo 77% a passes e 33% a viagens ocasionais", revela o TIP.

O agrupamento liderado por Manuel Paulo Teixeira refere que a nova ferramenta, até terça-feira, com 20 dias de existência, registou "aproximadamente 63 mil novos downloads, dos quais 40 mil em iOS e 23 mil em Android".