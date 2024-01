Esta é uma atualização das normas 005/2023 e 006/2023, respetivamente.

Segundo nota da Direção Geral de Saúde (DGS), enviada às redações, este alargamento da vacinação sazonal, gratuita, acontece "quando se observa atividade gripal intensa e excesso da mortalidade semanal geral por todas as causas, e mediante a disponibilidade atual de vacinas". Este alargamento dos grupos elegíveis para vacinação foi precedido de avaliação pela Comissão Técnica de Vacinação Sazonal.

Informam ainda que o alargamento da vacinação contra a Gripe é realizado de acordo com as doses disponíveis, sendo priorizadas as pessoas com idade mais avançada. Será ponderado o alargamento a outros grupos etários nas próximas semanas, atendendo à disponibilidade de vacinas, e desde que seja mantido o objetivo de conseguir a melhor cobertura vacinal na população elegível.

Acrescentam também que se mantém "como prioridade" a vacinação das pessoas com 60 ou mais anos de idade, com

comorbilidades ou profissionais de saúde.

Neste momento, a vacinação está disponível em cerca de 3.500 pontos de vacinação, aproximadamente 2.500 farmácias e 1.000 unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Quem desejar ser vacinado pode dirigir-se para vacinação sazonal a uma farmácia comunitária aderente ou unidade de saúde do SNS.