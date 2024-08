Segundo a agência italiana ANSA, o veleiro de cerca de 56 metros tinha 22 pessoas a bordo e afundou por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira.

As autoridades conseguiram resgatar 15 pessoas do mar, mas há seis desaparecidos e uma vítima mortal confirmada. Entre os resgatados está uma criança de um ano, que entretanto foi transportada para o Hospital Infantil de Palermo.

O naufrágio aconteceu ao largo de Porticello, na província de Palermo. O barco tinha a bordo maioritariamente britânicos, mas também um neozelandês, um cingalês, dois anglo-franceses e um irlandês.

De acordo com as autoridades, um tornado que atingiu a área causou o naufrágio. O barco estava ancorado e com luzes acesas devido a uma festa. Pensa-se que as pessoas desaparecidas estivessem nas suas cabines.

O veleiro em questão tem como nome Bayesian e é uma embarcação de bandeira inglesa. Construído pelo estaleiro Perini Navi Viareggio em fevereiro de 2008, foi reformado em 2020 e projetado para viagens de luxo.