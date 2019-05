“Os portugueses que tenham dificuldades em contactar as famílias podem fazer o contacto com a embaixada ou procurar articular-se com o movimento associativo português”, afirmou José Luís Carneiro, lembrando que as associações naquele país estão “em contacto com milhares de portugueses”.

Em conferência de imprensa realizada ao início da noite de hoje em Lisboa, José Luís Carneiro admitiu que “possa haver interrupções ou falhas dos serviços consulares”, tendo em conta que “algumas vias de comunicação foram bloqueadas durante a tarde de hoje”.

O secretário de Estado lembrou que a embaixada e o consulado têm estado desde o início da manhã em contacto com a comunidade portuguesa e, até às 20:00, não havia registo de qualquer incidente envolvendo portugueses.

Além das informações transmitidas pelos conselheiros portugueses e pelos cônsules honorários – que não reportaram qualquer caso de violência -, o Governo também tem vindo a acompanhar a situação junto de “25 grupos de WhatsApp”, uma rede social através da qual é possível estar em contacto “com milhares de portugueses” que estão espalhados por todo o território da Venezuela, explicou.