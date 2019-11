O programa, denominado “Verde Amarelo”, foi lançado numa cerimónia no Palácio do Planalto, sede do Governo, em Brasília, é voltado exclusivamente para jovens entre os 18 e 29 anos que nunca tiveram um emprego formal, explicou o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, na cerimónia ao lado do chefe de Estado.

“Essa faixa etária tem o dobro da taxa desemprego e é por isso que foram escolhidos para serem beneficiados”, afirmou Rogério Marinho à imprensa.

Entre as principais medidas anunciadas estão um salário máximo de até 1.497 reais (cerca de 326 euros), a flexibilização do trabalho aos domingos e mudanças jurídicas relacionadas a processos laborais.

O programa também reduz os custos para o empregador até 34%, e incentiva a concessão de microcréditos a pequenos empreendedores.

Com essas medidas, o Governo brasileiro espera reduzir a taxa de desemprego no país, que afeta 11,8% da população economicamente ativa, o que se traduz num total de 12,5 milhões de pessoas sem trabalho.