Montenegro seguiu do aeroporto internacional Nelson Mandela para o Palácio do Governo, onde foi recebido pelo primeiro-ministro cabo-verdiano para um encontro privado, seguido de uma reunião entre as delegações dos dois países.

O primeiro-ministro português faz-se acompanhar por José Cesário, secretário de Estado das Comunidades.

Depois do encontro, os dois líderes de governo vão assinar um memorando de entendimento para criar uma linha especial de microcrédito para empreendedores, em especial jovens e mulheres.

A VII Cimeira Portugal-Cabo Verde está prevista para o segundo semestre, em Portugal, mas ainda sem data, num momento de “excelência” no relacionamento luso-cabo-verdiano, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro português.

Cabo Verde é apontado como “exemplo de estabilidade política e democrática em África”, sendo um dos países com que Portugal “tem um relacionamento bilateral mais estreito e abrangente”.

Portugal mantém um leque diversificado de ações de cooperação com Cabo Verde, nomeadamente, na área da formação.

Por outro lado, o território português continua a atrair muitos dos jovens cabo-verdianos que procuram na emigração melhores condições de vida.

Portugal reforçou os serviços consulares na Praia em 2023 com um adido dedicado exclusivamente à emissão de vistos de trabalho, face ao aumento de procura: no último ano, o número de vistos para fins laborais superou os 6.000, quase cinco vezes mais que em 2022.

Na agenda comum, os dois países têm apresentado em vários fóruns globais o acordo de conversão de dívida num fundo climático, assinado em 2023, como um exemplo a seguir.

Ao nível das trocas comerciais, Portugal é a principal origem das importações do arquipélago e está entre os principais destinatários das exportações.

Durante a tarde, o programa inclui visitas a um centro de energias renováveis que funciona nas imediações da capital e ao parque tecnológico que está a ser construído na cidade da Praia.

Ao final do dia, Luís Montenegro será recebido na Assembleia Nacional pelo presidente do órgão, Austelino Correia, seguindo-se um encontro com o chefe de Estado, José Maria Neves, no palácio presidencial.

No domingo, a agenda prevê uma visita ao sítio histórico da Cidade Velha, onde decorrerá um encontro com representantes da comunidade portuguesa, que encerra o programa.

Num encontro com primeiro-ministro cabo-verdiano, Luís Montenegro referiu que relações especiais merecem “eventos especiais” acrescentando que, à margem, haverá um encontro bilateral entre empresários e agentes económicos dos dois países.

“Vimos materializando, e com bons resultados, investimento das empresas portuguesas em Cabo Verde”, referiu.

“Há espaço, desejo e condições de reforçarmos a parceria, economia, empresarial, aproveitando as oportunidades em diversas áreas”, acrescentou Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro cabo-verdiano espera que, à margem da cimeira, seja organizado “um fórum de investimentos que seja abrangente e alargado ao turismo, economia azul, economia digital, indústria e oportunidades, a par de transformação digital e transição energética”.

Portugal vai acolher a próxima cimeira bilateral com Cabo Verde a 19 de novembro, anunciaram os primeiros-ministros dos dois países em Praia.

*Com Lusa