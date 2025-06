O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou hoje pela segunda vez consecutiva Roland Garros, depois de derrotar o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, na final do torneio parisiense do Grand Slam.

Numa final entre os dois primeiros da hierarquia ATP, Alcaraz, segundo do mundo, superiorizou-se a Sinner, que tinha vencido os dois últimos ‘majors’ – Estados Unidos e Austrália –, por 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3) e 7-6 (10-2), em cinco horas e 29 minutos, na mais longa final de Roland Garros na Era Open. Alcaraz, de 22 anos, conquistou o quinto ‘major’ da carreira, depois das vitórias em Roland Garros em 2024, em Wimbledon em 2023 e 2024 e no Open dos Estados Unidos em 2022.