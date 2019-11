O Verona, no qual alinha o português Miguel Veloso, justificou a decisão, alegando que as declarações de Castellini sobre o avançado internacional italiano “são de grande gravidade” e “contrárias aos princípios éticos e valores do clube”.

No domingo, Balotelli chegou mesmo a ameaçar abandonar o jogo da 11.ª jornada do campeonato italiano, depois de ter sido alvo de insultos racistas por parte da claque do Verona, mas permaneceu em campo e marcou o único golo do Brescia, que perdeu por 2-1.