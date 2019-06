A autarquia já vinha oferecendo uma pulseira livre-trânsito a cerca de 12.500 alunos das escolas da rede pública local e das instituições sociais do concelho, o que beneficiava crianças e jovens do pré-escolar ao 3.º ciclo, quer residissem ou não na Feira, mas agora a estratégia passa a abranger também os 1.300 estudantes que frequentam os estabelecimentos de ensino privados do município.

Quanto aos alunos que, embora vivendo na Feira, estudam noutros concelhos da região, a Câmara revelou à Lusa que já 50 jovens levantaram as suas pulseiras gratuitas, mas garante que esse número “irá aumentar” ao longo das próximas semanas, dado que centenas de estudantes residentes no município devem atualmente frequentar estabelecimentos de ensino como os de São João da Madeira, Espinho e Vila Nova de Gaia.

“As crianças que residem no município da Feira, mas que estudam em escolas públicas ou privadas fora do concelho também têm direito a esta oferta e já podem levantar as suas pulseiras na Divisão de Educação da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:00″, disse a organização da Viagem Medieval.

Os interessados deverão, para isso, fazer-se acompanhar do cartão do estudante que identifica a escola do beneficiário ou do comprovativo de matrícula referente ao ano letivo 2018/19. Será ainda necessário que se apresente o cartão de cidadão do aluno em causa e de um dos seus pais, assim como um comprovativo de residência.