De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) de hoje, 12.361.580 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 6.593.400 agora são considerados curados.

Contudo, a AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que alguns países testam apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Desde a contagem às 19:00 TMG de quinta-feira, 5.112 novas mortes e 224.319 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas são o Brasil, com 1.220 novas mortes, Estados Unidos (739) e México (730).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 133.542 mortes em 3.144.472 casos. Pelo menos 969.111 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 69.184 mortes e 1.755.779 casos, o Reino Unido, com 44.650 mortes (288.133 casos), a Itália, com 34.938 mortes (242.639 casos) e o México, com 33.526 mortos (282.283 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ter o maior número de óbitos per capita, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (66), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (55).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente 83.585 casos (quatro novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.609 recuperações.

Desde quinta-feira às 19:00 TMG, a Namíbia anunciou sua primeira morte relacionada com o vírus.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje, 201.723 mortes e 2.803.100 casos, os Estados Unidos e Canadá 142.335 mortes (3.251.493 casos), América Latina e Caraíbas 138.337 mortes (3.186.561 casos), a Ásia 41.422 mortes (1.658.293 casos), o Médio Oriente 19.555 mortes (893.896 casos), África 12.633 mortes (557.308 casos) e a Oceânia 135 mortes (10.929 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde.

A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia de dados, os números de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.