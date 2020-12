Em entrevista à SIC, a agora viúva explicou que a transladação do corpo do marido de Portugal para a Ucrânia custou 2.200 euros. A mulher está apenas a receber o equivalente a 100 euros por parte do governo ucraniano.

"Eu gastei o dinheiro todo o trazê-lo para aqui", disse.

Questionada sobre se o governo português tinha prestado algum tipo de apoio, disse que não.

Na origem desta situação estão três inspetores do SEF acusados de envolvimento na morte deste cidadão ucraniano, Ihor Homenyuk, nas instalações do serviço no aeroporto de Lisboa, que agrediram violentamente e que deu origem à demissão do diretor e do subdiretor de Fronteiras do aeroporto.

Esta quarta-feira, a diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões Batista, demitiu-se das suas funções.

Cristina Gatões assumiu a liderança do SEF a 16 de janeiro de 2019, em substituição de Carlos Moreira, que saiu por motivos pessoais e a sua saída, segundo uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI), coincide com um processo de restruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Na terça-feira, o PSD exigiu ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, "mudanças estruturais" no SEF.

Esta posição surge sobretudo em consequência da reação da cúpula do SEF ao caso da morte de Ihor Homenyuk, pela qual já foram acusados três inspetores de homicídio qualificado.

A 16 de novembro, Cristina Gatões admitiu que a morte do cidadão ucraniano resultou de "uma situação de tortura evidente".

Quando questionada pela RTP sobre se tinha posto o lugar à disposição do ministro da Administração Interna, que tutela o SEF, ou se tinha pensado demitir-se, Cristina Gatões disse que "não".

Na sequência de um inquérito aberto pela Inspeção-Geral da Administração Interna foram instaurados oito processos disciplinares a elementos do SEF.