A dinamarquesa Caroline Wozniacki qualificou-se hoje para a segunda ronda do torneio de ténis de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao vencer a norte-americana Varvara Lepchenko, por 6-0 e 6-3.

Wozniacki, segunda do ‘ranking’ mundial e campeã em título do Open da Austrália, necessitou de 59 minutos para derrotar Lepchenko, 97.ª da hierarquia, no torneio londrino, disputado em relva.

Na próxima ronda, a segunda cabeça de série vai defrontar a russa Ekaterina Makarova, 35.ª do mundo, que, na estreia, derrotou a croata Petra Martic, 43.ª, por 6-7, 6-2 e 3-6.