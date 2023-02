A confirmação oficial do Palácio do EO Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, vai encontrar-se esta noite no Palácio do Eliseu com o Presidente francês Emmanuel Macron e Olaf Scholz, o chanceler alemão, num encontro que se segue à visita a Londres de Zelenski.liseu só surgiu esta tarde após alguns órgãos de comunicação franceses começarem a avançar a visita de Zelenski a Paris, a primeira desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Assim, Volodymyr Zelenski, após uma jornada de encontros em Londres, chegará a Paris ao final da tarde para uma reunião com Emmanuel Macron e com Olaf Scholz, que pode incluir um jantar.

O Palácio do Eliseu dará mais pormenores sobre o encontro nas próximas horas, com alguns meios de comunicação a avançarem que se vai tratar de um jantar de trabalho.

Esta reunião acontece após o Presidente Emmanuel Macron ter decidido fornecer na semana passada um sistema de defesa antiaéreo, em conjunto com a Itália. Quanto ao fornecimento de armamento pesado, o Presidente francês tem-se mostrado aberto ao envio de material pesado, dizendo que "nada pode ser excluído" nesta ofensiva.