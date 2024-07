Horas antes do apito inicial da partida a ansiedade é notória nas bancadas e no campo, mas já se notam os preparativos.

O será às 20h00 e terá transmissão na RTP1 e SportTV1.

Entretanto, já se conhece o onze de ambas as equipas. Inglaterra joga com Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Saka, Mainoo, Declan Rice, Luke Shaw, Phil Foden, Jude Bellingham e Harry Kane. Já Espanha começa o jogo com: Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Nico Williams, Lamine Yamal e Álvaro Morata.

Recorde-se que Espanha quer conquistar o quarto título Europeu, já Inglaterra quer o primeiro.