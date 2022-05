A horas da final da Champions, é mais provável que viva na nossa memória coletiva a última derrota do Liverpool numa final da Liga dos Campeões do que do Real Madrid. Afinal de contas, os Reds foram vítimas dos Merengues há apenas quatro anos.

A época 2017/18 culminou com aquela que foi a terceira conquista consecutiva da Liga dos Campeões pela equipa de Madrid, então comandada por Zinedine Zidane e ainda com o português Cristiano Ronaldo a vestir de blanco, naquele que foi o 13.º troféu na competição. Em 26 de maio desse ano, dois golos do galês Gareth Bale – um dos quais num pontapé acrobático - e um do francês Karim Benzema deram expressão ao triunfo por 3-1 sobre os ingleses, que ainda chegaram a empatar o encontro por Sadio Mané, mas não resistiram aos erros do próprio guarda-redes, o alemão Karius, que ‘ofereceu’ tentos de ‘bandeja’ aos adversários.

No entanto, não deixa de ser curioso que a equipa com mais troféus na competição, 13 em 16 finais disputadas, tenha perdido a última há 41 anos, em Paris... frente ao Liverpool. Precisamente o local e o adversário da final de hoje.

Foi em 1981 que os dois emblemas se encontraram pela primeira vez no jogo decisivo da antiga Taça dos Campeões Europeus. Nessa final o Liverpool levou a melhor com uma vitória por 1-0, golo do defesa inglês Alan Kennedy, naquele que foi o terceiro troféu dos Reds.

Hoje, em Saint-Denis, estarão frente a frente dois dos clubes que mais vezes venceram a competição e que mais vezes participaram na final, com o Real Madrid a atingir a sua 17.ª decisão e o Liverpool a 10.ª.

Depois de vencer o Grupo D, superiorizando-se a Inter Milão, Sheriff e Shakhtar Donetsk, o Real Madrid ultrapassou na fase a eliminar o Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, garantindo nova presença no jogo decisivo.

Já o Liverpool, venceu o Grupo B, na frente de Atlético Madrid, FC Porto e AC Milan, batendo depois o Inter Milão, Benfica e Villarreal.

A final da Liga dos Campeões, que vai consagrar o sucessor do Chelsea, está agendada para hoje, às 20h00 (20h00 | TVI/Eleven Sports), no Stade de France, com arbitragem do francês Clément Turpin.