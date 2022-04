Carlo Ancelotti tornou-se hoje no primeiro treinador da história a vencer os cinco principais campeonatos de futebol. A conquista da La Liga com o Real Madrid soma-se às duas Bundesligas com o Bayern Munich, à Serie A erguida com o AC Milan, à Ligue 1 conquistada pelo PSG e à Premier League com o Chelsea.

Este é o 23.º título do vasto palmarés do treinador de 62 anos que, desde 1995, já treinou 10 clubes.

Depois de uma carreira como jogador ao serviço da AS Roma e do AC Milan em que conquistou duas Ligas dos Campeões e vários títulos italianos, Ancelotti começou a aventura de treinador como adjunto da seleção italiana.

Seguiu-se uma temporada (1995/96) no Reggiana 1919, duas no Parma (1996-98), três na Juventus (1998-01) e oito anos a comandar o AC Milan (2001-09). Em 2009, o Carlo Ancelotti deixou Itália para treinar o Chelsea durante duas temporadas, seguindo-se França e o PSG (2011-13) por mais duas épocas. Chegou a Espanha pela primeira vez para treinar o Real Madrid em 2013/14, período em que venceu a tão desejada décima Liga dos Campeões do clube. Saiu para a Alemanha em 2016 para orientar o Bayern Munich e por lá ficou até 2018. Regressou, nesse mesmo ano, a Itália para treinar o Nápoles numa aventura que durou apenas um ano. Em 2019 voltou a Inglaterra para dirigir o Everton e em 2021 regressou ao Real Madrid.