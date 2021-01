Depois de vencer o adversário teoricamente mais difícil no grupo F, a seleção portuguesa mede forças com Marrocos, que vem de uma derrota pela margem mínima com a Argélia (24-23) e que, se somar novo desaire, fica em posição muito difícil para se apurar.

A seleção portuguesa surge no Egito com expectativas elevadas no que toca à obtenção de um bom resultado, que o selecionador Paulo Pereira considerou situar-se entre os oito primeiros classificados, depois do sexto lugar alcançado no Europeu2020.

Portugal lidera o grupo F da fase preliminar, com os mesmos dois pontos da Argélia, segunda colocada. Marrocos é terceiro e a Islândia quarta, ainda sem pontuar. Passam à fase seguinte os três primeiros, com os pontos somados nos jogos entre si.