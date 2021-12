Perante um Pavilhão João Rocha, em Lisboa, muito bem composto, os espanhóis, com um ‘bis’ do ‘capitão’ David Villa (04 e 06 minutos) e outros tentos de Carlos Marchena (02), Mendieta (19 e 34) e Luis Garcia (35 e 36) acabaram por levar a melhor sobre os lusos, que tiveram em Pedro Pauleta (11, 23 e 36) e Rui Costa (01) os autores dos golos.

Comandados por Toni, a equipa ‘legends’ das ‘quinas’ contou ainda no relvado sintético colocado no Pavilhão com Vítor Baía, Bosingwa, Hélder Postiga, ‘capitão’ Luís Figo, Maniche, Ricardo Carvalho, Simão Sabrosa e Tiago Mendes.

Os espanhóis, que ao intervalo já venciam por 4-2, além dos marcadores, tiveram na ficha de jogo Albert Luque, Koke Contreras, Capdevila, Morientes e Alfonso Pérez.

O inglês Mark Clattenburg, que abandonou a carreira em 2019, foi o árbitro designado para o encontro, que terminou com alguns dos jogadores a distribuir autógrafos aos adeptos presentes.