O autocarro que transportava os futebolistas do Manchester City para a visita ao Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi atingido com vários objetos arremessados por adeptos dos 'reds'.

Vários adeptos da equipa da casa atiraram garrafas e latas contra o autocarro dos ‘citizens’, no qual viajava o português Bernardo Silva, que atravessou uma atmosfera de fumo vermelho despoletado por outros adeptos do Liverpool e acabou por entrar no estádio de Anfield com as janelas danificadas.

Em comunicado, o Liverpool já pediu desculpa pelo sucedido e disse “condenar nos termos mais fortes possíveis as cenas que precederam o jogo”, destacando um comportamento “totalmente inaceitável” e mostrando-se disponível para cooperar com as autoridades inglesas.

Em declarações à BT Sports antes do jogo, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, lembrou o atentado contra o autocarro do Borussia de Dortmund, na temporada passada, que deixou ferido Marc Bartra, para explicar que “ninguém esperava” um acontecimento destes.

“Não entendo. Fizemos tudo o que pudemos para evitar este tipo de situações e, da parte do Liverpool, peço desculpa”, declarou o alemão Jurgen Klopp, treinador dos ‘reds’.