Depois de uma entrada a todo o gás, com golos de Otamendi, aos seis minutos, de Dramé, aos 10, na própria baliza, e de Pavlidis, aos 34, o Benfica, que vinha de uma derrota na última jornada no reduto do Casa Pia, permitiu que o Estrela, que somou o quinto jogo sem vencer, reduzisse para a margem mínima em duas ocasiões, para 2-1 aos 28, por Travassos, e para 3-2 aos 49, por Chico Banza.

Com esta vitória, o Benfica volta a colocar em seis pontos o atraso do Benfica, agora segundo isolado, para o campeão nacional Sporting, enquanto o Estrela ocupa o 16.º lugar, posto de play-off de manutenção, com 17 pontos.