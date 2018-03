O médio português David Simão fez uma rotura do gémeo da perna direita e vai ficar parado entre quatro a sete semanas, informou hoje fonte da SAD do Boavista, atual sétimo classificado da I Liga de futebol.

O jogador lesionou-se no encontro da última jornada, derrota em casa do FC Porto, líder da prova, por 2-0, jogo no qual também o avançado Yusupha, da Gâmbia, saiu lesionado, tendo sofrido um pequeno derrame no joelho esquerdo, que o obrigará a uma paragem entre sete a 10 dias.

Entretanto o clube do Bessa revelou ter aberto uma casa em Timor-Leste, que será presidida por José Ramos-Horta, antigo presidente timorense.