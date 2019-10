Desde o início da temporada que praticamente todos os jogos do Sporting CP são iguais à história da luta pela atenuação do impacto das alterações climáticas. Primeiro, uma poluição de futebol total para os adeptos que se dirigiram ao estádio para apoiar a equipa, depois, de repente, um momento de consciência, com a chegada de Silas ao comando técnico da equipa, mas sem melhorar a qualidade de jogo, pelo menos substancialmente. A equipa percebeu que estava a chegar a 2050, ou ao ponto de não retorno. Foi assim que, com um golo de grande penalidade, perto do final do jogo, frente ao Desportivo das Aves na segunda-feira, e hoje, numa reviravolta de quatro minutos, os leões, tal como os políticos do mundo com as suas metas e políticas, foram remendando o futuro a curto prazo.

A vitória de hoje do Sporting frente ao LASK Linz só pode ser animadora para quem não viu o jogo e apenas teve a oportunidade de absorver a ideia de que em Alvalade ficaram os primeiros pontos dos verdes e brancos nesta campanha europeia.

O futuro dos leões não pode ser risonho e vai valendo ao clube o capitão, a Greta Thunberg do Sporting. Ou, melhor dizendo, Bruno Fernandes. Foi ele que na temporada passada carregou a equipa às costas e ajudou a mascarar uma má época com uma enorme prestação individual e um contributo inigualável para a conquista da Taça de Portugal e Taça da Liga. E é ele que, esta época, tal como Greta fez em relação à crise climática contra o que todos pareciam ignorar, levantou-se para dizer o que era visível a cada 90 minutos de jogo da turma comandada por Silas: "os meus colegas (...) muitas vezes não têm noção do clube que representam".

A frase sai desta declaração feita pelo médio ao site da UEFA: "Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Eu sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade, está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá".

E se é verdade que a ausência de títulos de campeão nacional são uma folha em branco nestes últimos 17 anos, não é verdade que não há uma dimensão e um peso a passar a quem enverga a camisola dos leões, sobretudo quando é um clube que com essa mesma ausência de títulos continua a ter uma massa de adeptos como não há igual: cada vez mais e cada vez mais presentes.

Reerguer o Sporting não é tarefa fácil e não pode ser comparado a reerguer o mundo de uma crise ambiental, mas por vezes quando se houve o relatador aos 20 minutos dizer qualquer coisa como “O Sporting estar a perder apenas por 0-1 é lisonjeiro” parece que pode ser.

Quando o sorteio da Liga Europa ditou que a fauna e flora que equipa de verde e branca, com habituais fluxos migratórios entre o estádio Alvalade XXI e Alcochete, voaria até à Áustria o povo sorriu. LASK Linz soava a ‘bombom’ do sorteio. E não sendo o nome familiar e proveniente de um campeonato pouco competitivo como o austríaco, essa não era uma acepção errada. Mas uma viagem breve pelo percurso da equipa comandada pelo francês Valérien Ismaël era o suficiente para perceber que estes não iam ser 90 minutos fáceis. O LASK soma apenas três derrotas desde o início da temporada, duas diante do Club Brugge, a contar para a qualificação para a Liga dos Campeões (0-1 e 2-1), e outra para o campeonato diante do Wolfsberger AC (0-1). Ainda há poucas semanas travaram em casa o campeão austríaco em título, o Red Bull Salzburg, que esta quarta-feira deu uma valente dor de cabeça ao Liverpool.