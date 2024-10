Rúben Dias, estrela do Manchester City, vai discursar no Parlamento inglês no dia 11 de novembro num evento anual no âmbito da semana Anti-Bullying - e que chega a mais de 7,5 milhões de crianças no Reino Unido.

O futebolista internacional português falará na qualidade de patrono da Anti-Bullying Alliance (ABA) - organização líder no Reino Unido dedicada à prevenção do bullying.

“Agradeço a oportunidade de contribuir para esta causa. Como atletas, temos uma plataforma para inspirar e elevar, e é nossa responsabilidade usá-la para combater o bullying em todas as suas formas. Juntos, podemos mostrar aos jovens que a bondade e o respeito são os verdadeiros sinais de força e o verdadeiro caminho para o sucesso”, afirmou citado num comunicado de imprensa.

Este ano, o tema é “Choose Respect” (Escolhe o respeito, em tradução livre), um apelo à ação para que todos - jovens e adultos - escolham o respeito em vez do bullying.

“A sua liderança e o seu empenho no respeito, dentro e fora do campo, fazem dele um modelo inspirador. Com o seu apoio, podemos ampliar a nossa mensagem e encorajar todos a escolherem o respeito”, disse Martha Evans, diretora da Aliança Anti Bullying ao justificar a escolha do central da seleção nacional e dos Citizens como patrono da organização dedicada à prevenção do bullying e à criação de ambientes mais seguros para os jovens.