Halep, terceira classificada do ranking mundial, impôs-se com grande facilidade a Tsurenko, 27.ª pré-designada da prova francesa — a mesma posição que ocupa na hierarquia feminina -, pelos parciais de 6-2 e 6-1, após 53 minutos de confronto.

A tenista romena, de 27 anos, que venceu o torneio parisiense em terra batida em 2018 e foi finalista vencida em 2014 e 2017, vai defrontar nos oitavos de final a vencedora do encontro de hoje entre a porto-riquenha Monica Puig, 59.º do ranking, e a polaca Iga Swiatek, número 104 do mundo.