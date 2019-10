“Não saía de casa”. Disse, a seco, Carlos, guarda-redes internacional angolano. O “não saía de casa”, que assume frontalmente e sem rodeios, aconteceu quando se adivinhava o fim da carreira profissional de futebolista. Não estava preparado. “Queria estar sozinho. Não tinha vontade de fazer nada”, recorda ao SAPO24 durante a apresentação do estudo “Indicadores da Saúde Mental de Futebolistas Profissionais em Portugal”, levado a cabo pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.

“Estive no Moreirense, no Feirense, subi à I Liga, mas depois tive que sair do país, outra vez, porque não tinha clube”, recua o homem que defendeu as balizas do Boavista, Rio Ave e Steaua de Bucareste, entre outros clubes. “Via-me com capacidades para fazer o que mais gosto, só que era-me negado por causa da idade. Fui-me abaixo ao ser vetado na I Liga, as portas estavam fechadas e a prioridade era dada aos mais novos”, relembra. “E aí abanei. Não queria jogar mais”, soltou, admitindo que nunca recorreu a um psicólogo, embora seja hoje acompanhado pelo mesmo que ajudou André Gomes, atual jogador do Everton, então no Barcelona.

“Gastava dinheiro, em almoços e jantares, ia às compras com a minha filha. Dia após dia, cansava”, reconhece. “Levava a minha filha à escola, que é atleta e reparou. Estava a degradar-me”. Depois, fechou-se entre quatro paredes. De lá saiu com a ajuda da família e amigos. Destaca um: Jorge Andrade, antigo internacional português que vestiu a camisola do FC Porto.

“Ligava-me para eu ir... jogar à bola”, disse com um brilho nos olhos, dando razão à máxima de que o “melhor remédio é jogar à bola”, atira. “Era a melhor maneira e acabei por sair de casa”, admite o jogador, que ainda passou pelo Vilafranquense. Joga atualmente no Amarante, do Campeonato de Portugal, onde foi “bem recebido”. “Recuperei a alegria”, confessa, e enquanto isso prepara o “plano B”. “Estou a fazer o 12.º ano e vou seguir um curso de Gestão Desportiva”, anuncia.

Lutar contra o cancro com ajuda da família e do balneário

Nuno Pinto, lateral esquerdo do Vitória de Setúbal, foi diagnosticado com cancro. No dia em que recebeu a notícia, 8 de dezembro de 2018, jogou com o Benfica. À data, não a partilhou com o balneário.