Sam Kerr, jogadora do Chelsea, viu um cartão amarelo no encontro da Liga dos Campeões feminina contra a Juventus depois de ter feito uma placagem a um adepto.

O adepto invadiu o campo para tirar uma fotografia com a capitã do Chelsea, Magdalena Erikssonnos, nos minutos finais do jogo da quinta jornada da fase de grupos, esta quarta-feira.

O momento já é viral nas redes sociais. Já o jogo terminou com um empate a zeros e o Chelsea arrastou as decisões do apuramento para a última jornada.

Veja o momento: