Na capital eslovaca, Leão começou no banco e foi de lá que viu o norte-americano Pulisic abrir a contagem, aos 21 minutos, com Barseghyan a empatar pouco depois, aos 24, adiando as decisões para o segundo tempo.

Paulo Fonseca lançou o extremo luso para a segunda parte e este recompensou-o aos 68 minutos, com o golo que desfez a igualdade, marcando pela primeira vez nesta edição da ‘Champions’. O inglês Abraham aumentou a contagem aos 71.

Ainda assim, os eslovacos reagiram e o 3-2 de Marcelli, aos 88 minutos, ameaçou ‘virar’ os planos ao técnico luso, com a expulsão do anfitrião Tolic, aos 90+1, a ajudar a segurar o triunfo.

Depois do 3-1 na receção ao Club Brugge e no reduto do campeão em título Real Madrid, este foi o terceiro triunfo seguido dos italianos, chegando aos nove pontos, enquanto o Slovan é último, sem pontuar.

Por seu lado, o Atlético de Madrid ‘banalizou’ o Sparta de Praga, indo à capital da República Checa triunfar por 6-0, chegando também aos nove pontos, com destaque para dois ‘bis’ argentinos: Álvarez (15 e 59 minutos) e Correa (85 e 89).

Pelo meio, Llorente (43 minutos) e o francês Griezmann (70) ajudaram a dar contornos de goleada ao triunfo dos ‘colchoneros’, que reentraram na luta pelo apuramento direto para os ‘oitavos’, ao passo que os checos seguem na cauda da tabela, com quatro pontos.

Ainda hoje, disputam-se mais sete jogos da fase de liga, com destaque para a receção do Sporting ao Arsenal.