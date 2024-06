Bardet, de 33 anos vai disputar a partir do próximo dia 29 a sua última Volta a França, corrida em que foi segundo classificado em 2016 e terceiro no ano seguinte.

“2024 será a última temporada completa de estrada para Romain. Em 2025, a dsm-firmenich e Romain participarão no Giro e, a seguir este fará a sua última corrida do ‘World Tour’, durante o Critério do Dauphiné, uma corrida no seu país, à qual está particularmente ligado”, informou a equipa neerlandesa, em comunicado.

O francês, cujo contrato com a dsm-firmenich termina no final de 2024, vai dedicar-se a um “novo desafio” sob as cores da equipa, para a disciplina ‘gravel’, tendo como objetivo a participação no Mundial de 2025 da especialidade, marcado para Nice, em França.

Bardet é o ciclista francês de maior sucesso no Tour nos últimos anos, com três vitórias em etapas, além de dois pódios e outros cinco top 10, em 10 participações.

“Foi uma dor de cabeça saber se queria continuar na equipa ou parar de vez. Não tinha a certeza se queria continuar a pedalar, mas sinto que ainda posso realizar coisas e almejar bons resultados com a equipa”, fez saber Bardet, em comunicado.