A capitã portuguesa transferiu-se dos suecos do Linkoping para o Wolfsburgo no início do ano, mas a lesão sofrida no joelho que a afastou dos relvados durante alguns meses tem sido uma adversidade para somar minutos na Alemanha. Recentemente voltou à competição ao serviço da seleção na Algarve Cup.

“É a Cláudia que vai dar tudo e vou tentar ajudar ao máximo a seleção. Estou no melhor clube do mundo e é sempre difícil jogar. Gostava de estar a jogar mais, mas é normal que não aconteça. Sinto-me preparada para ajudar a equipa”, disse, durante o estágio de preparação para a qualificação para o Campeonato do Mundo, em França.

Pela frente, Portugal terá um embate decisivo diante da Bélgica, na sexta-feira, uma vez que estão separadas por seis pontos na tabela e uma derrota pode acabar com as esperanças lusas de atingir a fase final.

Cláudia Neto reconhece a importância da partida e garante que juntamente com as colegas vai “lutar pelo sonho”.

“Se perdermos contra a Bélgica tudo fica mais complicado, sem dúvida. Desde que seja matematicamente possível vamos continuar a lutar pelo sonho e é isso que queremos fazer”, admitiu.

Contudo, a mais experiente jogadora da equipa das ‘quinas’, com um total de 111 internacionalizações, só tem o triunfo na cabeça: “As nossas expectativas são de ir à Bélgica vencer. É o principal objetivo conquistar os três pontos se queremos continuar na luta. Sabemos disso, a equipa está concentrada e vamos tentar dar o nosso melhor”.