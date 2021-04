A Liga inglesa de futebol disse hoje estar a avaliar todas as “ações possíveis” para evitar que a Superliga europeia avance, depois de uma reunião com a Federação Inglesa (FA) e com 14 dos seus clubes.

A Premier League refere em comunicado que os clubes presentes na reunião "rejeitaram de forma unânime e vigorosa" o plano para essa competição, e que o organismo continuará a trabalhar com adeptos, governo inglês, UEFA, Federação inglesa, EFL (segunda divisão), Associação de Jogadores (PFA) e Associação de treinadores (LMA). "A 'Premier League' está a considerar todas as ações possíveis para evitar que isto avance, bem como responsabilizar, de acordo com os regulamentos, os acionistas envolvidos [seis dos clubes ingleses estão na Superliga europeia]", refere a liga na mesma nota. A finalizar, a Liga agradece o apoio demonstrado por adeptos e clubes numa matéria tão importante e que essa reação "demonstra como a pirâmide aberta" praticada nos campeonatos e a comunidade futebolística representam para as pessoas. No domingo, 18 de abril, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes. A competição vai ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores – apesar de só terem sido revelados 12 – e outros cinco, qualificados anualmente. A UEFA anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países. Entretanto, o organismo que rege o futebol europeu anunciou o alargamento da Liga dos Campeões de 32 para 36 clubes, a partir de 2024/25, numa liga única, com cinco jogos em casa e outros tantos fora.