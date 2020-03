As medidas tomadas vão ao encontro das últimas orientações da Direção-Geral da Saúde, de acordo com o comunicado disponibilizado pelo organismo, que refere também que as atividades de minibasquete, a disputar entre os dias 11 de março e 03 de abril, estão suspensas.

A festa de basquetebol juvenil, prevista para os dias 2 a 7 de abril, em Albufeira, foi cancelada, tendo em conta o “contexto difícil que o país atravessa para a organização de eventos desportivos ou de outra natureza que mobilizem um grande número de pessoas”, segundo escreveu a FPB, em comunicado, depois de uma reunião conjunta com a Câmara Municipal.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.