Com as competições internacionais de ténis de mesa suspensas desde segunda-feira até ao final de abril, após decisão da ITTF, Marcos Freitas admitiu que a própria realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, é uma "incógnita", mesmo com as "informações diárias" do Comité Olímpico Internacional a manterem as datas previstas - 24 de julho a 09 de agosto.

"Há que esperar. Penso que, nestes próximos dias, vai haver reuniões muito importantes para se falar a nível dos Jogos Olímpicos. Não posso dizer se vai haver, se não vai haver. Penso que se for preciso cancelar os Jogos Olímpicos ou adiá-los, isso será sempre bem visto por todos nós, atletas, porque o importante é a saúde em primeiro lugar", considerou.

Marcos Freitas já está qualificado para os Jogos, tanto para o torneio individual masculino, como para a prova por equipas, juntamente com Tiago Apolónia (57.º do ‘ranking') e João Monteiro (80.º). Fu Yu, 48.ª da tabela mundial, é a mesatenista lusa apurada para o torneio feminino.

A Covid-19 infetou 448 pessoas em Portugal e causou uma morte, confirmada na segunda-feira. A nível global, a doença originada pelo novo coronavírus, já provocou mais de 7.800 mortes, num universo superior a 189 mil infetados.