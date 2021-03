De acordo com a fonte, João Pedro, Sérgio Miguel e Mamadu Gomes, os três detidos no âmbito da operação policial realizada no fim de semana em Ofir, apresentaram-se hoje no Tribunal de Esposende para responderem por um crime de desobediência, mas o processo vai baixar a inquérito.

A procuradora responsável pelo caso determinou a realização de "mais diligências de investigação" à festa ilegal que decorreu numa vivenda alugada para o efeito em Ofir, Esposende, na madrugada de domingo.

Na operação policial que pôs fim a esse convívio ilegal, as autoridades abordaram os cerca de 30 intervenientes e levantaram 25 contraordenações, incluindo a David Sualehe, jogador do Paços também presente e que acompanhava João Pedro, um dos três detidos por reincidência no incumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Os detidos compareceram hoje no Tribunal de Esposende, onde prestaram declarações.

O Paços de Ferreira já fez saber em comunicado que pretende "instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento", aguardando apenas "a decisão [oficial] das medidas a tomar pelas autoridades judiciais".