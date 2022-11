A Croácia ascendeu hoje à liderança do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, ao vencer por 4-1 o Canadá, que ficou eliminado, em encontro da segunda jornada, disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Andrej Kramaric, aos 36 e 70 minutos, Marko Livaja, aos 44, e Lovro Majer, aos 90+4, apontaram os tentos dos vice-campeões mundiais em título, depois de, logo aos dois, Alphonso Davies dar vantagem aos canadianos. Na classificação do Grupo F, Croácia e Marrocos, que hoje bateu a Bélgica por 2-0, somam quatro pontos, contra três dos belgas e nenhum dos canadianos.