Esta vitória histórica foi comemorada nas Filipinas, com empresas a oferecer ao atleta muitos presentes, desde dinheiro, uma nova casa e "Mac and cheese" (macarrão com queijo) para o resto da vida, avança o jornal britânico The Guardian.

Ferdinand Marcos, o presidente, sublinhou que as Filipinas “testemunharam a história” quando Yulo se tornou o primeiro filipino a ganhar uma medalha de ouro após competir no exercício de solo de ginástica artística este sábado. Sendo apenas o segundo atleta filipino a ganhar um ouro olímpico, depois de Hidilyn Diaz, em 2020, com o levantamento do peso. No domingo, Yulo subiu ao pódio novamente no salto e tornou-se o primeiro filipino a ganhar duas medalhas de ouro – em apenas uns jogos.

Carlos foi descrito como um “herói desportivo” e “tesouro nacional” pelo presidente da câmara baixa, Ferdinand Martin Romualdez e irá receber três milhões de pesos filipinos e uma medalha do congresso. Deve também receber 10 milhões de pesos filipinos sob uma lei que promete incentivos aos atletas.

Várias empresas do setor privado, grandes e pequenas, anunciaram vários presentes, nomeadamente um apartamento de dois quartos totalmente mobilado em Taguig City e várias ofertas vitalícias de refeições grátis, como "Mac and cheese" e frango grelhado.

Um especialista em luzes de automóveis ofereceu-lhe um conjunto gratuito de faróis e faróis de nevoeiro e um fotógrafo de casamento prometeu serviços gratuitos ao jovem de 24 anos. Outra empresa ofereceu um stock vitalício de capas de telefone. Mais ainda, um médico prometeu consultas e procedimentos endoscópicos gratuitos quando Yulo fizesse 45 anos, bem como para qualquer paciente necessitado que o medalhado quiser indicar.

Segundo as redes sociais, Yulo recebeu ainda ofertas para um negócio de café e bebidas de limão, além de um contrato de embaixador da marca para uma clínica de beleza.

Para os cidadãos que tem o mesmo nome que Yulo, os cafés e restaurantes estão também a oferecer refeições ou batidos gratuitos a qualquer Carlos, Caloy (apelido) ou Edriel (nome do meio), enquanto uma discoteca ofereceu entrada gratuita no fim de semana para qualquer pessoa cujo nome começasse com C.