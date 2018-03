A etapa pode estar a acelerar com a 7ª da Volvo Ocean Race no seu terceiro dia, mas as temperaturas descem enquanto a frota avança no poderoso Oceano Austral.

As sete equipas estavam alinhadas com a ponta do sul da Nova Zelândia, tendo percorrido mais de 1.000 milhas desde que abandonaram Auckland, no passado domingo. Toda a frota notou uma enorme mudança temperatura do ar e do mar, o que significa a sua entrada no Oceano Austral, a massa de água que flui em torno da Antártida sem barreiras.

"Notámos que está a começar a arrefecer especialmente a água", disse Carolijn Brouwer, da equipa Dongfeng Race Team. "Estamos a ir rapidamente para sul, vamos a fazer cerca de 20 nós. Há muito para avançar - isso é apenas um aquecimento ou um arrefecimento, no entanto temos que estar atentos ".

Pela frente encontra-se a mais longa e desejada etapa da Volvo Ocean Race - 7.600 milhas através das águas mais inóspitas conhecidas pelo homem, que inclui ter que passar o Cabo Horn. A frota da Volvo Ocean Race tem os melhores velejadores do mundo, mas a magnitude do desafio não está por isso esquecida, pelo contrário.

“É a fundo, amigo", disse Dave Witt, skipper do Sun Hung Kai / Scallywag. "Esta etapa é provavelmente a coisa mais gratificante e mais espectacular que nós vamos fazer, pelo menos para mim. A vela não é muito fácil, mas é uma grande pressão sobre todos, sobre os patrocinadores, sobre mim, sobre as nossas relações ... É muito difícil."

Na equipa do terceiro classificado, o AkzoNobel, a campeã olímpica 49er FX, Martine Grael, está apenas na sua segunda viagem nas profundezas do Oceano Antártico. "Vai ficar muito mais frio. Vamos ter de lidar com uma semana inteira molhados. Não vai ser fácil, mas estou ansiosa para entrar na auto-estrada que nos leva até à América do Sul ".

O início de um novo dia trouxe um novo líder, já que o Vestas 11th Hour Racing passou para a frente, como o barco mais oriental, enquanto o primeiro líder Turn the Tide on Plastic caiu para sexto devido à sua posição mais a oeste.

Embora ainda no início da etapa, o skipper do Vestas 11th Hour Racing, Charlie Enright, saudou a notícia de que a sua equipa, de regresso à competição depois de falhar a 6ª etapa, não perdeu o ritmo. "É reconfortante ver-nos de volta aos lugares da frente", disse. "É muito bom, e é um estimulo de confiança para todos, mas, ao mesmo tempo, não vamos dar muito destaque a isto porque ainda temos um longo caminho a percorrer".

Com o vento a continuar de nordeste, a estratégia continua a ser chegar ao sul o mais rápido possível antes de virar para leste. Com a zona de exclusão de gelo situada abaixo de 50 graus sul, as equipas estão efetivamente a reduzir a distância que terão que percorrer.

Quando aí chegarem vão ter uma semana muito dura, com ventos de 30 a 40 nós, enquanto fazem um bordo ao longo da zona de exclusão em direção ao Cabo Horn.

Um dos poucos velejadores ainda com um sorriso no rosto era o dinamarquês do AkzoNobel, Nicolai Sehested. "Na verdade, não me importo com o frio", afirmou. "Na verdade, estou feliz por não ter mais etapas curtas por algum tempo!”

7ª etapa - Classificação geral - Terça-feira 20 de março (Dia 3) - 13:00 UTC

1 - Vestas/11th Hour Racing - distância até ao final - 5948,05 milhas náuticas

2 - Mapfre +0,56

3 - AkzoNobel +1,78

4 - Team Brunel +6,10

5 - Dongfeng Race Team +6,47

6 - Turn the Tide on Plastic +9,12

7 - Sun Hung Kai / Scallywag +13,80