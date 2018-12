O treinador argentino Eduardo Berizzo foi hoje demitido do comando técnico do Athletic Bilbau e substituído pelo basco Gaizka Garitano, que orientava a equipa de reservas, anunciou hoje o 18.º classificado da liga espanhola de futebol.

“O Athletic Bilbau decidiu terminar o contrato que o ligava ao treinador Eduardo Berizzo. A partir de 05 de dezembro [quarta-feira], Gaizka Garitano será responsável por dirigir a equipa principal do Athletic”, informa o clube na conta oficial na rede social Twitter.

Berizzo, de 49 anos, chegou ao clube basco esta temporada, oriundo do Sevilha, mas deixa San Mamés com apenas duas vitórias em 15 jogos e numa série atual de 13 encontros seguidos sem vencer no campeonato, no qual ocupa a antepenúltima posição, a primeira em zona de despromoção.

Garitano, de 43 anos, assume a liderança da equipa, que sofreu uma pesada derrota na última jornada, diante do Levante, por 3-0, que ditou o ‘fim da linha’ para Berizzo.

Esta é a quarta ‘chicotada psicológica’ na liga espanhola esta época, depois de Leo Franco (Huesca), do ex-treinador do FC Porto Julen Lopetegui (Real Madrid) e Antonio Mohamed (Celta de Vigo), substituídos por Francisco Rodríguez, Santiago Solari e o português Miguel Cardoso, respetivamente.