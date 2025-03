De acordo com a informação disponibilizada pela FPF no sítio oficial na Internet, o defesa do Arouca “não participou na sessão de trabalhos de hoje, devido a queixas físicas, que motivaram uma avaliação complementada com exames”, tendo sido, posteriormente, “considerado indisponível”.

Quaresma junta-se à comitiva lusa na manhã de terça-feira, de forma a integrar o apronto, em Quiaios.

A equipa das ‘quinas’ defronta a Roménia, em Famalicão, na sexta-feira, e Inglaterra, três dias depois, em West Bromwich, em jogos de preparação para o Euro2025.

No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.

Lista dos 23 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sporting de Braga).

– Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Christian Marques (Yverdon, Fra), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), João Muniz (Rio Ave), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Francisco Chissumba (Sporting de Braga), Jonatas Noro (Sporting de Braga) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).

– Médios: Dário Essugo (Las Palmas, Esp), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Pedro Santos (Moreirense), Diogo Nascimento (Vizela) e Gonçalo Nogueira (Paços de Ferreira).

– Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Diego Moreira (Estrasburgo, Fra), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Henrique Araújo (Arouca), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale) e Joelson Fernandes (Hatayspor, Tur).