Para os fãs de futebol, a semana passada foi uma daquelas com inúmeras emoções à flor da pele, a contas com as notícias da Superliga Europeia. É certo que o projeto caiu em 48 horas, mas o falatório em torno do assunto ainda hoje perdura — o grupo KSE e os Kroenke, donos do Arsenal, clube inglês, que o digam. No entanto, os adeptos do FC Colónia, clube da Bundesliga, a liga alemã de futebol, tiveram de aguentar as más notícias com outra ainda aparentemente pior: a morte de Hennes VIII, o bode que serviu de mascote do emblema entre 2008-2019, abatido por questões de saúde. Há dois anos, por causa da artrose, tinha metido os papéis para a reforma e foi substituído por Hennes IX.

É um animal, mas não é um bode qualquer. Tal como explica o The Guardian, que relata a história, é difícil para a maioria das pessoas compreender o que Hennes significa (ou significou) para os adeptos do FC Colónia. É que depois das notícias que davam conta da intenção dos clubes ricos criarem uma liga entre si, que na opinião de quem gosta de futebol distorce o que o torna especial, Hennes VIII representava mais do que nunca aquilo que se sente cada vez mais falta no desporto-rei: algo com que os adeptos se possam relacionar e sentir-se orgulhosos.

O jornal britânico enfatiza o que está aqui em jogo: o FC Colónia não é uma equipa comum. Em 1950, um circo local deu ao novo clube o seu primeiro bode como presente. Hennes Weisweiler, lenda do clube, era na altura o treinador-jogador e não houve surpresa quando o primeiro bode foi batizado com o seu apelido. Desde então, mais de 70 anos depois, o clube e os demais bodes têm sido inseparáveis. Tanto que o animal faz parte do símbolo.