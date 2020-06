“A equipa que está aqui é a principal, são os atletas olímpicos que têm mínimos para os jogos. Preferimos começar com um grupo mais reduzido, escolhendo os melhores atletas do momento e aqueles que nos ofereciam mais garantias em termos de responsabilidade e de segurança”, sublinhou Jorge Fernandes.

Dois dos atletas convocados acusaram positivo para a doença covid-19, no rastreio efetuado antes do estágio, mas “o sistema funcionou bem e, em duas horas, estava tudo tranquilo e resolvido com o delegado de saúde”.

“O importante é o estágio, foi por isso que viemos, e esta situação parece que foi um teste ao sistema, que funcionou e o estágio está a correr bem, com os atletas satisfeitos”, reforçou Jorge Fernandes.

O estágio, que decorre nas instalações do Judo Clube de Coimbra, no Estádio Cidade de Coimbra, termina no sábado, mas, no dia 01 de julho, tem início outro, também em Coimbra, que se prolonga até ao dia 04.