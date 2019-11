Se triunfar no estádio Josy Barthel, Portugal confirma definitivamente o segundo lugar do grupo e pode festejar a oitava presença em fases finais de Campeonatos da Europa, sétima consecutiva e a primeira como detentor do título.

Em caso de empate ou de uma surpreendente derrota, a seleção nacional pode igualmente chegar ao apuramento, mas para isso a Sérvia não pode vencer em Belgrado a Ucrânia, num encontro que vai decorrer à mesma hora (14:00 em Lisboa).

A formação das ‘quinas’ chega à ronda decisiva com apenas mais um ponto do que os sérvios, terceiros classificados, mas em caso de igualdade tem vantagem, já que foi a Belgrado vencer por 4-2, depois de empatar na Luz 1-1.

Três dias depois de um ‘hat-trick’ no Algarve, o avançado Cristiano Ronaldo promete voltar a ser determinante no Luxemburgo, ainda mais com o objetivo dos 100 golos internacionais tão perto (tem 98), num encontro em que o selecionador Fernando Santos deverá mexer pouco no ‘onze', já que conseguiu poupar alguns esforços com a Lituânia (6-0).